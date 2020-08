"Le 22 ou 23 août, je vais tenter de réaliser un projet que j’ai depuis gamin : faire la montée du Beausset en handbike", explique sur sa page Facebook ce pilote et passionné de moto, devenu paraplégique en 2003 suite à un accident de la route.

Président de l'association Handi Free Riders (HFR) - à qui l'on doit notamment la course de moto handisport PMR Cup -, Stéphane Paulus avait prévu de réaliser ce défi avec François Etterlé, l'ancien patron de Suzuki France qui nous a quittés il y a deux ans presque jour pour jour.

"Malheureusement François n’est plus là pour réaliser ce challenge avec moi", regrette ce sportif accompli qui pratique la moto sur circuit depuis 2011 et prévoit de partir depuis "l’hôtel Grand Prix au Castellet en direction de Cuges-les-Pins, La Ciotat et Bandol pour finir la boucle sur cette mythique montée du Beausset"...

"Si des gars sont dans le coin et veulent m’accompagner ce sera avec plaisir", conclut Stéphane Paulus : "sur un tel parcours je n’aurai pas une grosse moyenne, je n’ai pas la puissance dans les bras que l’on peut avoir dans les jambes. J’économiserai l’endurance sur un tel dénivelé. Mon but est de la monter, même à 5km/h je veux le faire et si vous avez des conseils, je suis preneur".

"C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante", soulignait Paulo Coelho dans L'Alchimiste... Toute l'équipe de MNC souhaite bonne chance à Stéphane dans la réalisation de ce projet !